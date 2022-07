LIVE Italia-Olanda volley 3-0, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri chiudono in bellezza la fase preliminare! Michieletto e Lavia sugli scudi (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 18.34 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui. Se la Slovenia non vincerà, la sfida tra queste due nazionali si ripeterà nei quarti di finale a Bologna. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi nel racconto di questa vittoria azzurra. L’appuntamento è per le Final Eight, dove avremo entrambe le nazionali come grandi protagoniste! 18.32 Entrambe le squadre ora aspettano la partita tra Polonia e Slovenia. Gli azzurri, pur essendo già automaticamente testa di serie numero 1, potrebbero chiudere il girone al primo posto. Ben più nervosa sarà l’attesa degli oranges, nella speranza che la Slovenia non vinca e non li superi all’ultimo posto disponibile per la qualificazione alle Final Eight. 18.30 Il muro si conferma un’arma importantissima ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 18.34 La nostrasi chiude qui. Se la Slovenia non vincerà, la sfida tra queste due nazionali si ripeterà nei quarti di finale a Bologna. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi nel racconto di questa vittoria azzurra. L’appuntamento è per le Final Eight, dove avremo entrambe le nazionali come grandi protagoniste! 18.32 Entrambe le squadre ora aspettano la partita tra Polonia e Slovenia. Gli, pur essendo già automaticamente testa di serie numero 1, potrebbero chiudere il girone al primo posto. Ben più nervosa sarà l’attesa degli oranges, nella speranza che la Slovenia non vinca e non li superi all’ultimo posto disponibile per la qualificazione alle Final Eight. 18.30 Il muro si conferma un’arma importantissima ...

