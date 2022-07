LIVE Italia-Olanda volley 19-19, Nations League 2022 in DIRETTA: grande battaglia nel primo set (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-20 LAVIA! Altra palla difficile per lui che lavora perfettamente sulle mani del muro. 20-20 Keemink si traveste da Giannelli e chiude di seconda intenzione. 20-19 Fa lo stesso Nimir. 19-19 Sbaglia Michieletto dai nove metri. 19-18 Russo in primo tempo! 18-18 Miracolo Keemink che ad una mano lascia Nimir senza muro. Ne nasce una bordata pazzesca dell’opposto. 18-17 Errore al servizio per lo stesso schiacciatore orange. 17-17 Chiede troppo qui lo Zar. Tuinstra lo mura su un attacco difficilissimo. 17-16 Anzani risolve un’alzata non perfetta con un super pallonetto! 16-16 Il muro di Wiltenburg su Michieletto porta il punteggio in parità. 16-15 Nimir ancora a segno. 16-14 Mani out da maestro per Zaytsev. 15-14 Mette il suo nome sul tabellino anche Van der Ent. 15-13 Stavolta la gestione dello ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-20 LAVIA! Altra palla difficile per lui che lavora perfettamente sulle mani del muro. 20-20 Keemink si traveste da Giannelli e chiude di seconda intenzione. 20-19 Fa lo stesso Nimir. 19-19 Sbaglia Michieletto dai nove metri. 19-18 Russo intempo! 18-18 Miracolo Keemink che ad una mano lascia Nimir senza muro. Ne nasce una bordata pazzesca dell’opposto. 18-17 Errore al servizio per lo stesso schiacciatore orange. 17-17 Chiede troppo qui lo Zar. Tuinstra lo mura su un attacco difficilissimo. 17-16 Anzani risolve un’alzata non perfetta con un super pallonetto! 16-16 Il muro di Wiltenburg su Michieletto porta il punteggio in parità. 16-15 Nimir ancora a segno. 16-14 Mani out da maestro per Zaytsev. 15-14 Mette il suo nome sul tabellino anche Van der Ent. 15-13 Stavolta la gestione dello ...

