LIVE Italia-Olanda volley 12-9, Nations League 2022 in DIRETTA: grande partenza per Michieletto, azzurri avanti nel primo set (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-9 Il servizio lungo di Wiltenburg porta le squadre al timeout tecnico. 11-9 Non è da meno Nimir su un’alzata perfetta del libero Andringa. 11-8 Inarrestabile Michieletto! Ancora preciso sulle mani del muro. 10-8 Ancora Wiltenburg in primo tempo. 10-7 A segno Michieletto sulle mani di Nimir. 9-7 primo tempo a segno per Wiltenburg. 9-6 Due volte impreciso Keemik in alzata. Anzani blocca a muro Tuinstra. 8-6 Inizia a dare spettacolo Giannelli. Zaytsev a segno. 7-6 Alza Michieletto per Lavia che con grande tranquillità chiude la diagonale. 6-6 Tenta il miracolo in difesa Scanferla, ma l’attacco di Ter Horst è ancora a segno. 6-5 Pipe stellare di Michieletto! Si attiva anche il nostro giovane ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-9 Il servizio lungo di Wiltenburg porta le squadre al timeout tecnico. 11-9 Non è da meno Nimir su un’alzata perfetta del libero Andringa. 11-8 Inarrestabile! Ancora preciso sulle mani del muro. 10-8 Ancora Wiltenburg intempo. 10-7 A segnosulle mani di Nimir. 9-7tempo a segno per Wiltenburg. 9-6 Due volte impreciso Keemik in alzata. Anzani blocca a muro Tuinstra. 8-6 Inizia a dare spettacolo Giannelli. Zaytsev a segno. 7-6 Alzaper Lavia che contranquillità chiude la diagonale. 6-6 Tenta il miracolo in difesa Scanferla, ma l’attacco di Ter Horst è ancora a segno. 6-5 Pipe stellare di! Si attiva anche il nostro giovane ...

