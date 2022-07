LIVE Italia-Olanda volley 0-0, Nations League 2022 in DIRETTA: inizia il match! (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Fa lo stesso Roberto Russo. 5-4 Nimir Abdel-Aziz sbaglia dai nove metri. 4-4 Diagonale strettissima ed a segno per Ter Horst, altra conoscenza del nostro campionato. 4-3 Ecco il primo punto di Ivan Zaytsev dopo un’ottima difesa azzurra. 3-3 Lavia ferma Nimir a muro su una palla difficile, confusione in copertura per i Paesi Bassi. 2-3 Invasione a muro di Nimir. 1-3 Ter Horst va a segno sulle mani del muro. 1-2 Giannelli sbaglia la sua battuta 1-1 Risponde Lavia in pipe per il primo punto azzurro. 0-1 Si parte subito con una bomba di Nimir. 17.00 inizia IL match! FORZA AZZURRI! 17.00 Per gli oranges del CT Piazza, in campo Nimir, Keemink, Ter Horst, Tuinstra, Wiltenburg, Van der Ent e il libero Andringa. 16.59 Gli azzurri in campo così: Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Fa lo stesso Roberto Russo. 5-4 Nimir Abdel-Aziz sbaglia dai nove metri. 4-4 Diagonale strettissima ed a segno per Ter Horst, altra conoscenza del nostro campionato. 4-3 Ecco il primo punto di Ivan Zaytsev dopo un’ottima difesa azzurra. 3-3 Lavia ferma Nimir a muro su una palla difficile, confusione in copertura per i Paesi Bassi. 2-3 Invasione a muro di Nimir. 1-3 Ter Horst va a segno sulle mani del muro. 1-2 Giannelli sbaglia la sua battuta 1-1 Risponde Lavia in pipe per il primo punto azzurro. 0-1 Si parte subito con una bomba di Nimir. 17.00ILFORZA AZZURRI! 17.00 Per gli oranges del CT Piazza, in campo Nimir, Keemink, Ter Horst, Tuinstra, Wiltenburg, Van der Ent e il libero Andringa. 16.59 Gli azzurri in campo così: Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, ...

