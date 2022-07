LIVE Italia-Francia calcio femminile, Europei in DIRETTA: Bergamaschi confermata in attacco! (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Queste le formazioni ufficiali: Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. All.: Diacre. Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. All.: Bertolini. 20.30 Buonasera e benvenuti al debutto dell’Italia contro la Francia nell’Europeo femminile. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia calcio femminile, Europei, debutto dell’Italia contro le favorite per il torneo. L’Italia vuole ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Queste le formazioni ufficiali:(4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. All.: Diacre.(4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso;, Girelli, Bonansea. All.: Bertolini. 20.30 Buonasera e benvenuti al debutto dell’contro lanell’Europeo. Buonasera e benvenuti allatestuale di, debutto dell’contro le favorite per il torneo. L’vuole ...

