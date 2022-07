LIVE Italia-Francia 1-5 calcio femminile | Europei in DIRETTA | brutta sconfitta contro la nazionale francese

(Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.57 Dominio della, superiorità evidente sia nei singoli che di reparto.che deve fare tesoro di questa, cercando di ripartire al meglio nella prossima partita. 96? Finisce la partita,1-5. 94? Piemonte ancora di testa impegna il portiere. 92?vicina alla seconda rete. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Boattin che viene medicata al naso dopo una botta. 86? Karchaoui esce, dentro Baltimore nella. 84?piede dellache non trova la rete. 82?che ora attacca, ma lascia spazi alla ...

