LIVE Italia-Francia 0-5 calcio femminile, Europei in DIRETTA: finisce il primo tempo (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Stiamo parlando purtroppo di due LIVElli completamente differenti, la Francia domina in ogni punto del campo, ma non solo anche tecnicamente e tatticamente. Oltre che a LIVEllo di singoli parliamo di altra categoria. Ma tocca non lasciarsi andare, imparare e ridurre il distacco in partita. A tra poco per il secondo tempo. 46? finisce il primo tempo, Italia-Francia 0-5. 45? Gol della Francia, Geyoro firma la tripletta in spaccata, Italia-Francia 0-5. 43? Francia che non smette di fare gioco. 41? Gol della Francia, Geyoro in profondità salta il portiere segnando ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Stiamo parlando purtroppo di duelli completamente differenti, ladomina in ogni punto del campo, ma non solo anche tecnicamente e tatticamente. Oltre che allo di singoli parliamo di altra categoria. Ma tocca non lasciarsi andare, imparare e ridurre il distacco in partita. A tra poco per il secondo. 46?il0-5. 45? Gol della, Geyoro firma la tripletta in spaccata,0-5. 43?che non smette di fare gioco. 41? Gol della, Geyoro in profondità salta il portiere segnando ...

