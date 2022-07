LIVE Italia-Francia 0-3 calcio femminile | Europei in DIRETTA | terza rete di Cascarino

(Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Dalla panchina dell’, si cominciano a scaldare altre giocatrici. 37? Gol di, diagonale micidiale dell’esterno,0-3. 35?che continua nel suo dominio di gioco. 33?che viene raddoppiata sull’esterno. 31? Il gioco dellaè chiaro rapidi ribaltamenti di fronte e ricerca degli esterni. 29? Bergamaschi ferma Diani dopo un paio di dribbling. 27? Bonansea fermata in contropiede. 25?che comunque comanda il gioco. 23?che prova a prendere le misure della nazionale francese. 21?veramente ben messa in campo. 19? Peyraud-Magnin respinge un tentativo di Girelli. 17? Palo ...

... martedì l'Ottavo di Finale contro i Paesi Bassi, quarti classificati del girone A (ore 15.45,... Col passare dei minuti il vantaggio si è dilatato fino a toccare i 40 punti, l'ha poi ...15 Bruttissimo avvio dell'. 13 Gol della Francia, non trattiene palla Giuliani, Katoto segna con un facile tiro,- Francia 0 - 2.Ancora un netto successo per la Nazionale Under 20 Femminile all'Europeo in corso di svolgimento a Sopron (Ungheria): dopo essersi imposte sulla Svezia ...