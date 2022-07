LIVE Italia-Francia 0-2 calcio femminile, Europei in DIRETTA: raddoppia Katoto (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Francia veramente ben messa in campo. 19? Peyraud-Magnin respinge un tentativo di Girelli. 17? Palo di testa di Katoto. 15? Bruttissimo avvio dell’Italia. 13? Gol della Francia, non trattiene palla Giuliani, Katoto segna con un facile tiro, Italia-Francia 0-2. 11? Galli dalla distanza non spaventa il portiere. 9? Gol della Francia con Geyoro che approfitta di una respinta di Gama, Italia-Francia 0-1. 7? Partita molto vivace sin dal suo avvio. 5? Bonansea vicina al vantaggio, il portiere francese compie un miracolo. 3? Partenza aggressiva della Francia che vuole subito il vantaggio. 1? Inizia la partita! 20.55 Inni ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21?veramente ben messa in campo. 19? Peyraud-Magnin respinge un tentativo di Girelli. 17? Palo di testa di. 15? Bruttissimo avvio dell’. 13? Gol della, non trattiene palla Giuliani,segna con un facile tiro,0-2. 11? Galli dalla distanza non spaventa il portiere. 9? Gol dellacon Geyoro che approfitta di una respinta di Gama,0-1. 7? Partita molto vivace sin dal suo avvio. 5? Bonansea vicina al vantaggio, il portiere francese compie un miracolo. 3? Partenza aggressiva dellache vuole subito il vantaggio. 1? Inizia la partita! 20.55 Inni ...

