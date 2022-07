LIVE Italia-Francia 0-1 calcio femminile, Europei in DIRETTA: sblocca la partita Geyoro (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Galli dalla distanza non spaventa il portiere. 9? Gol della Francia con Geyoro che approfitta di una respinta di Gama, Italia-Francia 0-1. 7? partita molto vivace sin dal suo avvio. 5? Bonansea vicina al vantaggio, il portiere francese compie un miracolo. 3? Partenza aggressiva della Francia che vuole subito il vantaggio. 1? Inizia la partita! 20.55 Inni nazionali in corso. 20.50 La Francia è stata l’unica squadra a qualificarsi per la fase finale senza subire reti. 20.45 Francia e Italia si incontrano per la terza volta in una fase a gironi dell’Europeo. 20.40 Valentina Cernoia sarà indisponibile per la partita di questa ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Galli dalla distanza non spaventa il portiere. 9? Gol dellaconche approfitta di una respinta di Gama,0-1. 7?molto vivace sin dal suo avvio. 5? Bonansea vicina al vantaggio, il portiere francese compie un miracolo. 3? Partenza aggressiva dellache vuole subito il vantaggio. 1? Inizia la! 20.55 Inni nazionali in corso. 20.50 Laè stata l’unica squadra a qualificarsi per la fase finale senza subire reti. 20.45si incontrano per la terza volta in una fase a gironi dell’Europeo. 20.40 Valentina Cernoia sarà indisponibile per ladi questa ...

