LIVE Italia-Francia 0-0 calcio femminile, Europei in DIRETTA: si parte! (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.55 Inni nazionali in corso. 20.50 La Francia è stata l’unica squadra a qualificarsi per la fase finale senza subire reti. 20.45 Francia e Italia si incontrano per la terza volta in una fase a gironi dell’Europeo. 20.40 Valentina Cernoia sarà indisponibile per la partita di questa sera, causa Covid. 20.35 Queste le formazioni ufficiali: Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. All.: Diacre. Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. All.: Bertolini. 20.30 Buonasera e benvenuti al debutto dell’Italia contro la ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 20.55 Inni nazionali in corso. 20.50 Laè stata l’unica squadra a qualificarsi per la fase finale senza subire reti. 20.45si incontrano per la terza volta in una fase a gironi dell’Europeo. 20.40 Valentina Cernoia sarà indisponibile per la partita di questa sera, causa Covid. 20.35 Queste le formazioni ufficiali:(4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. All.: Diacre.(4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. All.: Bertolini. 20.30 Buonasera e benvenuti al debutto dell’contro la ...

Pubblicità

settalese : RT @UEFAcom_it: FISCHIO D'INIZIO! L'esordio dell'Italia a @WEURO2022 contro la Francia ?? Segui LIVE ?????????? #WEURO2022 | #ITA - abw_myla : Italia vs France Diretta - PesceFrancesco1 : RT @UEFAcom_it: FISCHIO D'INIZIO! L'esordio dell'Italia a @WEURO2022 contro la Francia ?? Segui LIVE ?????????? #WEURO2022 | #ITA - infoitsport : Italia-Francia femminile, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Emergenza24 : [10.07-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -