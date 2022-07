LIVE Italia-Francia 0-0 calcio femminile, Europei in DIRETTA: Bergamaschi confermata in attacco! (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 La Francia è stata l’unica squadra a qualificarsi per la fase finale senza subire reti. 20.45 Francia e Italia si incontrano per la terza volta in una fase a gironi dell’Europeo. 20.40 Valentina Cernoia sarà indisponibile per la partita di questa sera, causa Covid. 20.35 Queste le formazioni ufficiali: Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. All.: Diacre. Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso; Bergamaschi, Girelli, Bonansea. All.: Bertolini. 20.30 Buonasera e benvenuti al debutto dell’Italia contro la Francia nell’Europeo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Laè stata l’unica squadra a qualificarsi per la fase finale senza subire reti. 20.45si incontrano per la terza volta in una fase a gironi dell’Europeo. 20.40 Valentina Cernoia sarà indisponibile per la partita di questa sera, causa Covid. 20.35 Queste le formazioni ufficiali:(4-3-3): Peyraud-Magnin; Pérsisset, Tounkara, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino. All.: Diacre.(4-3-3): Giuliani; Bartoli, Linari, Gama, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso;, Girelli, Bonansea. All.: Bertolini. 20.30 Buonasera e benvenuti al debutto dell’contro lanell’Europeo ...

