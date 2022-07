LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: allungano Vigilia e Doebel-Hickok, 15 km al traguardo (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 13.57 Restano soltanto 45” a Krista Doebel-Hickok (EF Education-TIBCO-SVB) e ad Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo). 13.54 In testa al gruppo maglia rosa ci sono Trek – Segafredo e DSM. 13.52 Il gruppo si è allungato tantissimo nel tratto in discesa. 13.51 20 km al traguardo! 13.47 Adesso le atlete dovranno affrontare tre piccoli strappi. Seguirà la discesa e poi non ci saranno altre insidie fino alla fine. 13.46 Cala leggermente il vantaggio delle fuggitive. Il gruppo si trova ora a 1’20” da Krista ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALED’ITALIA13.57 Restano soltanto 45” a Krista(EF Education-TIBCO-SVB) e ad Alessia(Top Girls Fassa Bortolo). 13.54 In testa al gruppo maglia rosa ci sono Trek – Segafredo e DSM. 13.52 Il gruppo si è allungato tantissimo nel tratto in discesa. 13.51 20 km al! 13.47 Adesso le atlete dovranno affrontare tre piccoli strappi. Seguirà la discesa e poi non ci saranno altre insidie fino alla fine. 13.46 Cala leggermente il vantaggio delle fuggitive. Il gruppo si trova ora a 1’20” da Krista ...

