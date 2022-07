LIVE Georgia-Italia rugby, Test Match in DIRETTA: si comincia alle 18.00 (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Georgia e Italia, valevole come Test Match di rugby dell’estate 2022. Torna in campo questa sera l’Italrugby e lo fa dopo la vittoria per 45-13 ottenuta a Bucarest contro la Romania. Una vittoria importante, netta, che ha soffiato via quelle nubi di dubbi e delusione che si erano addensate dopo il non entusiasmante esordio con il Portogallo, battuto in extremis solo 38-31. E oggi gli azzurri puntano a chiudere la finestra estiva con un tris di LIVEllo. La Georgia è una formazione esperta, che punta sulla fisicità della mischia per dominare le fasi ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida tra, valevole comedidell’estate 2022. Torna in campo questa sera l’Itale lo fa dopo la vittoria per 45-13 ottenuta a Bucarest contro la Romania. Una vittoria importante, netta, che ha soffiato via quelle nubi di dubbi e delusione che si erano addensate dopo il non entusiasmante esordio con il Portogallo, battuto in extremis solo 38-31. E oggi gli azzurri puntano a chiudere la finestra estiva con un tris dillo. Laè una formazione esperta, che punta sulla fisicità della mischia per dominare le fasi ...

