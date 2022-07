(Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladellatra, valevole comedidell’estate 2022. Torna in campo questa sera l’Itale lo fa dopo la vittoria per 45-13 ottenuta a Bucarest contro la Romania. Una vittoria importante, netta, che ha soffiato via quelle nubi di dubbi e delusione che si erano addensate dopo il non entusiasmante esordio con il Portogallo, battuto in extremis solo 38-31. E oggi gli azzurri puntano a chiudere la finestra estiva con un tris dillo. Laè una formazione esperta, che punta sulla fisicità della mischia per ...

alle 11.55 spazio ad Australia - Inghilterra ,su Sky Sport Arena. Nel pomeriggio, alle 17.00 ... dalle ore 18, in campo gli Azzurri nel test match contro la Georgia.

LIVE Georgia-Italia rugby, Test Match in DIRETTA: sfida da vincere per il ranking e per il morale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Georgia e Italia, valevole come test match di rugby dell'estate 2022.