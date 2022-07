LIVE Georgia-Italia 28-19 rugby, Test Match in DIRETTA: azzurri malamente sconfitti in un match che si doveva e poteva vincere (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di rugby e buona serata! Vince, dunque, la Georgia che supera 28-19 l’Italia nella terza e ultima sfida estiva per gli azzurri del rugby. Brutta, bruttissima sconfitta per gli azzurri a Batumi, al termine di un match dove l’Italia ha sempre inseguito, ha sbagliato troppo palla in mano e sui palloni aerei, mentre la Georgia domina nonostante la tanta indisciplina. 80? Allan dalla piazzola sbaglia e nulla di fatto 80? Fallo in ruck della Georgia, ma ormai si aspetta solo il punteggio finale, la Georgia ha vinto. Allan va per i ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque, lache supera 28-19 l’nella terza e ultima sfida estiva per glidel. Brutta, bruttissima sconfitta per glia Batumi, al termine di undove l’ha sempre inseguito, ha sbagliato troppo palla in mano e sui palloni aerei, mentre ladomina nonostante la tanta indisciplina. 80? Allan dalla piazzola sbaglia e nulla di fatto 80? Fallo in ruck della, ma ormai si aspetta solo il punteggio finale, laha vinto. Allan va per i ...

