LIVE Georgia-Italia 19-13 rugby, Test Match in DIRETTA: i padroni di casa reggono e vanno al riposo in vantaggio (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia che nei primi 20 minuti gioca veramente male, senza intensità, poi rimonta e sorpasso meritati con Menoncello e Allan, ma la Georgia colpisce ancora e poi gli azzurri non riescono a ribaltare di nuovo il punteggio. 40? Italia che non sfonda e Georgia che mantiene il vantaggio per 19-13 quando si va al riposo 40? Ennesimo fallo, ennesima occasione per gli azzurri a un passo dalla linea di meta 40? Ancora un fallo Georgiano sulla touche azzurra a tempo scaduto 40? Ancora un fallo Georgiano, mentre l’Italia da qualche minuto gioca in inferiorità per il giallo ad Halafihi (non mostrato dalla tv Georgiana) 39? Occasione buttata via, con ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAche nei primi 20 minuti gioca veramente male, senza intensità, poi rimonta e sorpasso meritati con Menoncello e Allan, ma lacolpisce ancora e poi gli azzurri non riescono a ribaltare di nuovo il punteggio. 40?che non sfonda eche mantiene ilper 19-13 quando si va al40? Ennesimo fallo, ennesima occasione per gli azzurri a un passo dalla linea di meta 40? Ancora un fallono sulla touche azzurra a tempo scaduto 40? Ancora un fallono, mentre l’da qualche minuto gioca in inferiorità per il giallo ad Halafihi (non mostrato dalla tvna) 39? Occasione buttata via, con ...

