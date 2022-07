LIVE – Francia-Italia 5-1, Europei femminili 2022 (DIRETTA) (Di domenica 10 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Francia-Italia, match valido per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Inizia ufficialmente l’avventura delle Azzurre nella rassegna continentale. Appuntamento oggi, domenica 10 luglio, alle ore 21 al New York Stadium di Rotherham. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Francia-Italia 5-1 (9?, 40?, 45? Geyoro, 12? Katoto, 38? Cascarino, 77? Piemonte) 90? + 2? – Prova in tutti i modi l’Italia, vicina al gol con Simonetti ma, a portiere battuto, Bacha dice di no. 90? – Inizia il recupero. Al viga gli ultimi 6 minuti del match. 85? – Attacca l’Italia, anche se un po’ ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Latestuale di, match valido per la prima giornata degli. Inizia ufficialmente l’avventura delle Azzurre nella rassegna continentale. Appuntamento oggi, domenica 10 luglio, alle ore 21 al New York Stadium di Rotherham. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA5-1 (9?, 40?, 45? Geyoro, 12? Katoto, 38? Cascarino, 77? Piemonte) 90? + 2? – Prova in tutti i modi l’, vicina al gol con Simonetti ma, a portiere battuto, Bacha dice di no. 90? – Inizia il recupero. Al viga gli ultimi 6 minuti del match. 85? – Attacca l’, anche se un po’ ...

