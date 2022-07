LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: Ferrari, si può fare! Dalle 15.00 Leclerc a caccia di Verstappen (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 Come seguire il programma del GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race – La presentazione del GP Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spielberg assisteremo a una gara il cui esito è tutt’altro che scontato. Tante le variabili da tenere in considerazioni: la temperatura dell’asfalto e le strategie. L’olandese Max Verstappen partirà dalla piazzola numero uno. Il pilota della Red Bull, ieri, si è imposto nella Sprint Race e si è quindi meritato la p.1 a precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Una corsa sprint ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 Come seguire il programma del GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race – La presentazione del GP Buongiorno e bentrovati alladel GP d’, undicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Spielberg assisteremo a una gara il cui esito è tutt’altro che scontato. Tante le variabili da tenere in considerazioni: la temperatura dell’asfalto e le strategie. L’olandese Maxpartirà dalla piazzola numero uno. Il pilota della Red Bull, ieri, si è imposto nella Sprint Race e si è quindi meritato la p.1 a precedere le duedel monegasco Charlese dello spagnolo Carlos Sainz. Una corsa sprint ...

