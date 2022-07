LIVE Djokovic-Kyrgios 4-6 6-3 6-4 7-6, Finale Wimbledon 2022 in DIRETTA: il serbo suona la settima a Londra e conquista il 21º Slam in quattro set (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO SET 7-3 GAME SET AND MATCH NOVAK Djokovic 6-3 Altro ace dell’australiano. 6-2 Prima chance annullata da Kyrgios. 6-1 TRE MATCH POINT Djokovic 5-1 Errore in risposta di Kyrgios. 4-1 ALTRO MINI BREAK DI NOLE 3-1 ALTRO MINI BREAK DI Djokovic CHE GIOCA IN CONTINUITÀ 2-1 CHE ERRORE DI DIRITTO DI Djokovic 2-0 Con lucidità e calma Nole trova il punto di diritto. 1-0 Doppio fallo immediato di Kyrgios. 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK 40-30 STECCA IN RISPOSTA DI Kyrgios 30-30 ALTRO ERRORE DI NOLE IN USCITA DAL SERVIZIO 30-15 Ancora un diritto per il classe 1987. 15-15 Servizio e diritto in contropiede di Nole. 0-15 ERRORE A CAMPO APERTO DI Djokovic 5-6 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE QUARTO SET 7-3 GAME SET AND MATCH NOVAK6-3 Altro ace dell’australiano. 6-2 Prima chance annullata da. 6-1 TRE MATCH POINT5-1 Errore in risposta di. 4-1 ALTRO MINI BREAK DI NOLE 3-1 ALTRO MINI BREAK DICHE GIOCA IN CONTINUITÀ 2-1 CHE ERRORE DI DIRITTO DI2-0 Con lucidità e calma Nole trova il punto di diritto. 1-0 Doppio fallo immediato di. 6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK 40-30 STECCA IN RISPOSTA DI30-30 ALTRO ERRORE DI NOLE IN USCITA DAL SERVIZIO 30-15 Ancora un diritto per il classe 1987. 15-15 Servizio e diritto in contropiede di Nole. 0-15 ERRORE A CAMPO APERTO DI5-6 ...

