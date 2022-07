LIVE – Djokovic-Kyrgios 1-0, finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 10 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Kyrgios, incontro valevole per la finale maschile del torneo di Wimbledon 2022. Il numero tre del mondo va a caccia del suo ventunesimo sigillo in un torneo dello Slam, il quarto consecutivo all’All England Club se consideriamo che due anni fa l’evento non ha avuto luogo a causa della pandemia da Covid-19. Vincendo aggancerebbe due mostri sacri come William Renshaw e Pete Sampras a quota sette Wimbledon, solamente ad una lunghezza da Roger Federer, leader di questa speciale classifica con otto. Dall’altra parte troverà l’australiano, che a ventisette anni giocherà la sua prima finale in un Major. L’incontro si preannuncia spettacolare ma anche molto incerto. Il nativo di Canberra, infatti, ha ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per lamaschile del torneo di. Il numero tre del mondo va a caccia del suo ventunesimo sigillo in un torneo dello Slam, il quarto consecutivo all’All England Club se consideriamo che due anni fa l’evento non ha avuto luogo a causa della pandemia da Covid-19. Vincendo aggancerebbe due mostri sacri come William Renshaw e Pete Sampras a quota sette, solamente ad una lunghezza da Roger Federer, leader di questa speciale classifica con otto. Dall’altra parte troverà l’australiano, che a ventisette anni giocherà la sua primain un Major. L’incontro si preannuncia spettacolare ma anche molto incerto. Il nativo di Canberra, infatti, ha ...

