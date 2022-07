LIVE – Belgio-Islanda 1-1, Europei femminili 2022 (DIRETTA) (Di domenica 10 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Belgio-Islanda, match valido per la prima giornata degli Europei femminili 2022. Tutto pronto per la settima partita della rassegna continentale. Appuntamento oggi, domenica 10 luglio, alle ore 18 al Manchester City Academy Stadium. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA DIRETTA Belgio-Islanda 1-1 (50? Thorvaldsdottir, 67? (r) Vanhaevermaet) 70? – Brynjarsdottir arriva bene sulla palla e colpisce di testa, Evrard alza sopra la traversa. 67? – GOL Belgio. Vanhaevermaet sceglie la soluzione centrale e pareggia i conti. 64? – Rigore per il Belgio. G. Jonsdottir abbatte Dhont in area, il ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Latestuale di, match valido per la prima giornata degli. Tutto pronto per la settima partita della rassegna continentale. Appuntamento oggi, domenica 10 luglio, alle ore 18 al Manchester City Academy Stadium. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA1-1 (50? Thorvaldsdottir, 67? (r) Vanhaevermaet) 70? – Brynjarsdottir arriva bene sulla palla e colpisce di testa, Evrard alza sopra la traversa. 67? – GOL. Vanhaevermaet sceglie la soluzione centrale e pareggia i conti. 64? – Rigore per il. G. Jonsdottir abbatte Dhont in area, il ...

