Lione: il presidente conferma le offerte per Paquetà, Milan interessato per la percentuale di rivendita (Di domenica 10 luglio 2022) Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, nel corso del ritiro del proprio club, ha parlato del futuro di Paquetà, confermando la presenza di diversi interessamenti sul brasiliano. “Ci sono arrivate molte offerte per Paquetà. Alcuni giocatori si sentono parte del progetto, altri che vogliono andar via. Abbiamo poi obbiettivi economici da seguire e il tecnico ha dato un’opinione. Naturalmente dipende poi anche dalla volontà del calciatore”. Il Milan allora osserva con interesse la situazione, vista la percentuale di futura rivendita sul centrocampista ancora valida e pari al 15%. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) IldelJean-Michel Aulas, nel corso del ritiro del proprio club, ha parlato del futuro dindo la presenza di diversi interessamenti sul brasiliano. “Ci sono arrivate molteper. Alcuni giocatori si sentono parte del progetto, altri che vogliono andar via. Abbiamo poi obbiettivi economici da seguire e il tecnico ha dato un’opinione. Naturalmente dipende poi anche dalla volontà del calciatore”. Ilallora osserva con interesse la situazione, vista ladi futurasul centrocampista ancora valida e pari al 15%. SportFace.

Pubblicità

SiiocaMilan : RT @sportface2016: #Lione: il presidente conferma le offerte per #Paquetà, #Milan interessato per la percentuale di rivendita - enricoI00 : RT @sportface2016: #Lione: il presidente conferma le offerte per #Paquetà, #Milan interessato per la percentuale di rivendita - sportface2016 : #Lione: il presidente conferma le offerte per #Paquetà, #Milan interessato per la percentuale di rivendita - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIONE - Il presidente Aulas: 'È vero, abbiamo ricevuto proposte per Paquetà' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIONE - Il presidente Aulas: 'È vero, abbiamo ricevuto proposte per Paquetà' -