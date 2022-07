Lega Nord, il ritorno: gli iscritti ottengono un congresso per rifondare “l’altro partito” svuotato da Salvini. E riprendersi i suoi elettori delusi (Di domenica 10 luglio 2022) “Vogliamo restituire agibilità politica a un movimento che si chiama da sempre Lega Nord, e non c’entra niente con la Lega di Salvini. Cercano di far credere che la Lega Nord sia diventata la “nuova” Lega, ma sono due cose diversissime. Come la cioccolata e un’altra cosa dello stesso colore. Scegliete voi qual è una e quale l’altra”. Gianluca Pini è un volto storico del Carroccio romagnolo, iscritto dal 1991, segretario regionale per 16 anni e deputato per tre legislature. Imprenditore nel settore alimentare, federalista della vecchia scuola, ha appena raggiunto – all’esito di una battaglia sfociata in tribunale – un risultato che è un potenziale terremoto per Matteo Salvini: far riconvocare, per la prima volta dopo più di cinque anni, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) “Vogliamo restituire agibilità politica a un movimento che si chiama da sempre, e non c’entra niente con ladi. Cercano di far credere che lasia diventata la “nuova”, ma sono due cose diversissime. Come la cioccolata e un’altra cosa dello stesso colore. Scegliete voi qual è una e quale l’altra”. Gianluca Pini è un volto storico del Carroccio romagnolo, iscritto dal 1991, segretario regionale per 16 anni e deputato per tre legislature. Imprenditore nel settore alimentare, federalista della vecchia scuola, ha appena raggiunto – all’esito di una battaglia sfociata in tribunale – un risultato che è un potenziale terremoto per Matteo: far riconvocare, per la prima volta dopo più di cinque anni, il ...

