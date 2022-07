Leclerc vince in Austria e riduce il distacco in classifica da Verstappen

Leggi su agi

(Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Dall'Australia all': con orgoglio, cattiveria e una macchina quasi perfetta (problemi all'acceleratore nel finale), Charlestrionfa al Red Bull Ring tornando are a tre mesi esatti dall'ultima volta. Dopo tanta sfortuna, scelte strategiche discutibili e problemi di affidabilità, il monegasco riporta la sua Ferrari numero 16 sul gradino più alto del podio, centrando la terza vittoria stagionale. Poteva essere una giornata di gloria per la rossa in casa dei rivali, ma Carlos Sainz è stato costretto ad un ritiro nel finale di gara proprio quando stava per guadagnare il secondo posto su Max Verstappen. CHARLES WINS!!! For the first time since Australia, @Charleswill stand on the top step of the podium, with Max Verstappen 2nd and Lewis Hamilton 3rd #nGP #F1 ...