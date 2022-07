Leclerc leggendario, come infila Verstappen "a casa sua": il video del sorpasso da urlo | Guarda (Di domenica 10 luglio 2022) La gara è appena iniziata, certo. Ma Charles Leclerc fa vedere subito di che pasta è fatto. Siamo al 12esimo giro del Gp di Austria, al Red Bull Ring, il regno di Max Verstappen. La Ferrari del monegasco, dopo aver preso qualche decimo nei primi giri, si fa sotto e ingaggia un duello brutale con la Red Bull. Ed ecco che al giro 12, come detto, Leclerc quel duello lo vince. Un sorpasso da urlo, contro il quale Verstappen non può fare niente, entrando in un pertugio che forse solo lui è in grado di vedere. Ultimo atto di un duello strepitoso, quello tra Charles e Max, che sta letteralmente infiammando la Formula 1. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) La gara è appena iniziata, certo. Ma Charlesfa vedere subito di che pasta è fatto. Siamo al 12esimo giro del Gp di Austria, al Red Bull Ring, il regno di Max. La Ferrari del monegasco, dopo aver preso qualche decimo nei primi giri, si fa sotto e ingaggia un duello brutale con la Red Bull. Ed ecco che al giro 12,detto,quel duello lo vince. Unda, contro il qualenon può fare niente, entrando in un pertugio che forse solo lui è in grado di vedere. Ultimo atto di un duello strepitoso, quello tra Charles e Max, che sta letteralmente infiammando la Formula 1.

