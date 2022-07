Le Parisien: il Psg pronto a liberarsi di 11 calciatori, tra questi anche Icardi (Di domenica 10 luglio 2022) Si era annunciata come un’estate molto calda per Mauro Icardi a causa della linea dura messa in atto dal direttore sportivo del PSG Campos subito dopo il suo arrivo. Il nuovo direttore aveva già annunciato lo sfoltimento della rosa riproponendo, per gli esuberi del Psg, le stesse maniere del periodo di Lille, testimoniate peraltro da diversi calciatori, ma secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, i calciatori pronti a lasciare Parigi sarebbero addirittura undici. Il giornale francese fa la lista completa dei giocatori che il club sarebbe pronto a mettere fuori rosa e tra questi appunto Mauro Thilo Kehrer, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Pablo Sarabia, Bernat, Idrissa Gueye, Dagba, Sergio Rico e Mauro Icardi. Sarebbero inutile dunque le ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Si era annunciata come un’estate molto calda per Mauroa causa della linea dura messa in atto dal direttore sportivo del PSG Campos subito dopo il suo arrivo. Il nuovo direttore aveva già annunciato lo sfoltimento della rosa riproponendo, per gli esuberi del Psg, le stesse maniere del periodo di Lille, testimoniate peraltro da diversi, ma secondo quanto riportato dal quotidiano Le, ipronti a lasciare Parigi sarebbero addirittura undici. Il giornale francese fa la lista completa dei giocatori che il club sarebbea mettere fuori rosa e traappunto Mauro Thilo Kehrer, Julian Draxler, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Pablo Sarabia, Bernat, Idrissa Gueye, Dagba, Sergio Rico e Mauro. Sarebbero inutile dunque le ...

