Pubblicità

InsideOver

... quando le spienon furono in grado di prevedere la rapida riconquista da parte dei talebani. Le "" sono state impeccabili nel prevedere - e denunciare pubblicamente - le mosse russe. ...... dove la spiritualità sta nellee non esiste fede che non sia anche certezza del male. Scrive ... Wallace, che esercitava l'insegnamento presso università, per il suo lavoro di scrittore ... Le ombre americane dietro alle proteste in Sri Lanka Via libera definitivo del Parlamento europeo al pacchetto digitale che proverà a contrastare le pratiche sleali e il dominio delle piattaforme (americane) sui mercati. Ma non mancano le ombre ...All'uscita dell'aula di giustizia mantengono l'atteggiamento di riservatezza di quando erano in armi. Chi li conosce li descrive così: ...