Lazio, Zaccagni: 'In un anno mi è cambiata la vita, Immobile riferimento. Al fanta però punto su Lukaku' (Di domenica 10 luglio 2022) Mattia Zaccagni, ala della Lazio, ha parlato a Lazio Style Summer: "In poco tempo mi è cambiata la vita sotto ogni aspetto, si... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Mattia, ala della, ha parlato aStyle Summer: "In poco tempo mi èlasotto ogni aspetto, si...

Pubblicità

CorSport : #Lazio, #Zaccagni si racconta: 'Questa squadra mi ha cambiato la vita' ??? - JorgeGomes633 : RT @SulPratoVerde: Mattia Zaccagni ?????? #Lazio - sportli26181512 : Lazio, Zaccagni: 'In un anno mi è cambiata la vita. Chiara mi ha dato positività' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Zaccagni: 'Romero ha la cattiveria giusta per arrivare ad alti livelli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Zaccagni: 'Romero ha la cattiveria giusta per arrivare ad alti livelli' -