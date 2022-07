Lazio | il gioiellino di Sarri si racconta | “In questo club mi è cambiata la vita”

(Di domenica 10 luglio 2022) L’attuale centrocampista della, Mattia Zaccagni, è stato intervistato durante la prima edizione delStyle Summer, l’ex giocatore del Bellaria si è lasciato andare a dichiarazioni piene di affetto nei confronti delche lo acquistato lo scorso gennaio. “In poco tempo mi èlasotto ogni aspetto, sia dentro che fuori dal campo. Sono molto contento di quanto fatto finora però sono sicuro di poter dare ancora di più. C’è un bell’ambiente, si lavora bene e si sta finalmente freschi: sicuramente prepareremo al meglio la stagione che verrà”.Zaccagni Dichiarazione Ha parlato anche della passata stagione e del momento in cui ha capito di essere nel posto giusto – “Il gol ad Oporto contro il Porto. Lo scorso anno è stato il mio debutto in una ...

TUTTO mercato WEB

...News/ Casale "blocca" Mario Gila, ancora stallo per Carnesecchi TUTTI VOGLIONO GAETANO Intanto il calciomercato Napoli riflette anche sul futuro di Gianluca Gaetano . Ildel vivaio è ...... classe 1999 a titolo definitivo dal Monopoli, mentre a centrocampo tutto sembra pronto per il ritorno a Ferrara di Maistro , 24 anni, a titolo definitivo dalla, e del 2001 Koutsoupias , in ... Lazio, nuovo nome per la difesa: si segue il gioiellino del Real Madrid Mario Gila Il viaggio del Camper di Rai 1, guidato da Tinto e Roberta Morise, dal 4 luglio prosegue nel Lazio. Elisa Silvestrin viaggerà insieme a due nuovi camperisti e a bordo del loro camper farà tappa al Lag ...L'isola Bisentina torna visitabile. Dopo anni di chiusura, quel gioiello di 17 ettari nel mezzo del lago di Bolsena è di nuovo fruibile. E' possibile accedervi dal 2 luglio ...