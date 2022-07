Lazio, è fatta per Maximiano: i dettagli dell'accordo con il nuovo portiere di Sarri (Di domenica 10 luglio 2022) La Lazio e Luis Maximiano hanno trovato l'accordo: il Granada ha accettato l'offerta biancoceleste di 10 milioni di euro per il trasferimento... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Lae Luishanno trovato l': il Granada ha accettato l'offerta biancoceleste di 10 milioni di euro per il trasferimento...

Pubblicità

ManuBaio : #Lazio è fatta per @luismaximiano81 a titolo definitivo per 10 mln €. Visite mediche martedì, stesso giorno di… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #LAZIO, È FATTA PER L'ARRIVO DI #MAXIMIANO: MARTEDì LE VISITE MEDICHE DEL PORTIERE PORTOGHESE… - AlfredoPedulla : Romagnoli vuole e AVRÀ la #Lazio (quattro ore fa): è fatta! Via libera alle 15,55 dopo un’altra call con #Lotito - SpecialeMercato : Calciomercato #Lazio: È fatta per #Maximiano, martedì le visite mediche del portiere portoghese - IlPedrinhano : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #LAZIO, È FATTA PER L'ARRIVO DI #MAXIMIANO: MARTEDì LE VISITE MEDICHE DEL PORTIERE PORTOGHESE #SkyCalciom… -