L'Atalanta si diverte: 15 gol, tris di Boga e Miranchuk. E quanto tifo per Ilicic (Di domenica 10 luglio 2022) Una goleada (15 - 0) per cominciare con il piglio giusto. L'Atalanta stende la Rappresentativa della Valle Seriana (squadra di dilettanti) nel primo test stagionale: sul campo di Clusone (dove erano ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 luglio 2022) Una goleada (15 - 0) per cominciare con il piglio giusto. L'stende la Rappresentativa della Valle Seriana (squadra di dilettanti) nel primo test stagionale: sul campo di Clusone (dove erano ...

Pubblicità

sportli26181512 : L'Atalanta si diverte: 15 gol, tris di Boga e Miranchuk. E quanto tifo per Ilicic: L'Atalanta si diverte: 15 gol, t… - Gazzetta_it : L'Atalanta si diverte: 15 gol in amichevole, tris di Boga e Miranchuk. E quanto tifo per Ilicic -