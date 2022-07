Laceno | grande successo per la due giorni dedicata alla Mtb

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – È terminata conla duebici e soprattuttomountain-bike sull’Altopiano. Sabato 9 luglio è stata la giornata del Meeting Regionale Giovani Campania 2022, è toccato infatti, ai piccoli atleti che nelle varie categorie si sono sfidati a suon di pedalate e giochi, tutto all’insegna innanzitutto del divertimento. Una giornata formato famiglia che ha coinvolto più di 100 piccoli ciclisti, contribuendo ad accrescere in modo esponenziale la voglia di ripartenza anche per questo sport e per tutto il comparto turistico. L’evento di sabato fortemente voluto sull’altopiano dall’ASDBike e dal Settore Giovanissimi della Federciclismo Campania nella persona del Prof. Perna è stato sicuramente un ...