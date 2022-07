La verità e mistero sul passato di Amanda Lear: “È nata uomo e si chiamava Peki D’Oslo” (Di domenica 10 luglio 2022) Amanda Lear era un uomo? Amanda Lear deve il suo successo al suo talento per lo spettacolo, la sua bellezza, ma anche al suo fascino dai toni “maschili”. In molti per anni hanno creduto che lei non fosse donna sin dalla nascita, ma qual è la verità? Amanda Lear è nata uomo? L’ha raccontata Patrizia De Blanck supportata da Simona Izzo Amanda Lear era un uomo? “Amanda Lear è nata uomo, perché non lo sapevi Barbara? Ha per caso smentito? Non ha smentito perché ovviamente non si è affatto offesa né risentita. Noi abbiamo parlato di questo. Non è una sciocchezza, è un miracolo della natura. Non mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022)era undeve il suo successo al suo talento per lo spettacolo, la sua bellezza, ma anche al suo fascino dai toni “maschili”. In molti per anni hanno creduto che lei non fosse donna sin dalla nascita, ma qual è la? L’ha raccontata Patrizia De Blanck supportata da Simona Izzoera un? “, perché non lo sapevi Barbara? Ha per caso smentito? Non ha smentito perché ovviamente non si è affatto offesa né risentita. Noi abbiamo parlato di questo. Non è una sciocchezza, è un miracolo della natura. Non mi ...

