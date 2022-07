La Suzuki Jimny batte il potente Hummer H2 (Di domenica 10 luglio 2022) La Suzuki Jimny continua a sorprendere. Di recente ha ottenuto risultati entusiasmanti e per certi versi inattesi in una sfida contro il potente Hummer H2. Gli esperti di Carwow hanno portato entrambe le vetture lungo sentieri sterrati di campagna per metterle a confronto e vedere quale delle due avrebbe avuto la meglio. L’esito finale ha Leggi su periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022) Lacontinua a sorprendere. Di recente ha ottenuto risultati entusiasmanti e per certi versi inattesi in una sfida contro ilH2. Gli esperti di Carwow hanno portato entrambe le vetture lungo sentieri sterrati di campagna per metterle a confronto e vedere quale delle due avrebbe avuto la meglio. L’esito finale ha

