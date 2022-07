La Stanza per i bagni di Santa Caterina: una piscina naturale nella roccia (Di domenica 10 luglio 2022) Vacanze in Puglia? Non perderti questo scorcio paradisiaco tra acque cristalline e storia. Ecco dove si trova La Stanza per i bagni di Santa Caterina è uno degli angoli più caratteristici della Puglia, non distante da Nardò e dal Parco di Portoselvaggio. Le acque limpide sono state sempre premiate con le Vele di Legambiente e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 10 luglio 2022) Vacanze in Puglia? Non perderti questo scorcio paradisiaco tra acque cristalline e storia. Ecco dove si trova Laper idiè uno degli angoli più caratteristici della Puglia, non distante da Nardò e dal Parco di Portoselvaggio. Le acque limpide sono state sempre premiate con le Vele di Legambiente e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

oggisettimanale : “Abbiamo il dovere di lasciare a figli e nipoti un pianeta in cui vivere. Bisogna agire perché la nostra stessa spe… - melizzi_giulia : RT @blackrowley: se mettete joseph quinn e andrew garfield nella stessa stanza per quattro ore non si fa neanche in tempo a chiudere la por… - ALW4YSFOR : RT @lecodime: nessuno sa quante volte abbiamo pianto nella nostra stanza quando nessuno ci guardava, nessuno conosce i pensieri che ci pass… - lecodime : RT @lecodime: nessuno sa quante volte abbiamo pianto nella nostra stanza quando nessuno ci guardava, nessuno conosce i pensieri che ci pass… - anxelhell : NON IL MIO PROF DI DISEGNO INDUSTRIALE CHE CI MANDA UN EMAIL PER TROVARE UNA STANZA ALLA FIGLIA/NIPOTE STO MORENDO -