La scoperta dell’America? ‘Avvenne un anno prima, nel 1491’ (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – La scoperta dell’America va anticipata di almeno un anno rispetto alla tradizionale data del 12 ottobre 1492. Con ogni probabilità Cristoforo Colombo sbarcò nel Nuovo Mondo quanto meno nel 1491, quando ancora regnava papa Innocenzo VIII, al secolo il genovese Giovanni Battista Cybo, che morì il 25 luglio 1492. E’ quanto ipotizza la nuova ricostruzione compiuta dal giornalista, scrittore e storico Ruggero Marino che ormai da più di trent’anni si dedica agli studi su Cristoforo Colombo, come testimoniano i suoi quattro libri sull’argomento ed il suo sito www.ruggeromarino-cristoforocolombo.com. L’occasione per ribadire l’ipotesi è la presentazione del nuovo libro di Marino, “Dante, Colombo e la fine del mondo” (Xpublishing) che si tiene lunedì 11 luglio, alle ore 18, a Roma, a Palazzo Firenze, sede della Dante Alighieri. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Lava anticipata di almeno unrispetto alla tradizionale data del 12 ottobre 1492. Con ogni probabilità Cristoforo Colombo sbarcò nel Nuovo Mondo quanto meno nel 1491, quando ancora regnava papa Innocenzo VIII, al secolo il genovese Giovanni Battista Cybo, che morì il 25 luglio 1492. E’ quanto ipotizza la nuova ricostruzione compiuta dal giornalista, scrittore e storico Ruggero Marino che ormai da più di trent’anni si dedica agli studi su Cristoforo Colombo, come testimoniano i suoi quattro libri sull’argomento ed il suo sito www.ruggeromarino-cristoforocolombo.com. L’occasione per ribadire l’ipotesi è la presentazione del nuovo libro di Marino, “Dante, Colombo e la fine del mondo” (Xpublishing) che si tiene lunedì 11 luglio, alle ore 18, a Roma, a Palazzo Firenze, sede della Dante Alighieri. ...

Pubblicità

fabietto68 : @LaStampa @MassimGiannini Provate a chiedere a un maturando la data della scoperta dell'America, dello sbarco sulla… - Viko39s : @LegaSalvini La scoperta dell'acqua calda ! In Francia é la stessa cosa , ed in Francia sono alla seconda generazio… - ENBYD1SASTER : @giadamoccamamt @bracioIa @LisaDMona @miserablelemon legato ancora al razzismo, perché anche se come società si odi… - Lollover94 : @lollo2315 @LazialeDisci @UomoRango O l'aquila americana, non conosciuta in Europa prima della scoperta dell'Americ… - ELENAB05052680 : @azangrillo La scoperta dell'America -

La scoperta dell'America 'Avvenne un anno prima, nel 1491' La nuova ipotesi formulata da Ruggero Marino che da più di 30 anni si dedica alle ricerche su Cristoforo Colombo La scoperta dell'America va anticipata di almeno un anno rispetto alla tradizionale data del 12 ottobre 1492. Con ogni probabilità Cristoforo Colombo sbarcò nel Nuovo Mondo quanto meno nel 1491, quando ... SUV Alfa Romeo: i 3 modelli del marchio del 'biscione' Se lo gradite, seguiteci nel viaggio alla loro scoperta. Alfa ... Alfa Romeo Kamal Questa vettura fu svelata nel 2003, al Salone dell'...da 2 litri a benzina è stato previsto per i mercati dell'America ... CastelliNotizie.it La nuova ipotesi formulata da Ruggero Marino che da più di 30 anni si dedica alle ricerche su Cristoforo Colombo Lava anticipata di almeno un anno rispetto alla tradizionale data del 12 ottobre 1492. Con ogni probabilità Cristoforo Colombo sbarcò nel Nuovo Mondo quanto meno nel 1491, quando ...Se lo gradite, seguiteci nel viaggio alla loro. Alfa ... Alfa Romeo Kamal Questa vettura fu svelata nel 2003, al Salone'...da 2 litri a benzina è stato previsto per i mercati... Teatro – Frascati, (R)Estate Tuscolana: 27 luglio spettacolo “La scoperta dell’America” al parco di Villa Torlonia