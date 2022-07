La "sardina" Santori: “Fumo canne, produco marijuana in casa e non alimento la criminalità” (Di domenica 10 luglio 2022) Coltiva la cannabis sotto le lampade in casa e quest’anno il raccolto di tre piantine ha fruttato 60 grammi d’erba. Lo ammette Mattia Santori , fondatore del movimento delle "Sardine" e oggi consigliere... Leggi su feedpress.me (Di domenica 10 luglio 2022) Coltiva la cannabis sotto le lampade ine quest’anno il raccolto di tre piantine ha fruttato 60 grammi d’erba. Lo ammette Mattia, fondatore del movimento delle "Sardine" e oggi consigliere...

