La Salernitana insiste per Djuricic e chiude per Ranocchia e Bradaric (Di domenica 10 luglio 2022) di Marco?De Martino SALERNO – La Salernitana insiste per Djuricic e prova a chiudere per Bradaric e Ranocchia . Altro scatto sul mercato del direttore sportivo granata Morgan?De Sanctis il quale continua nella sua operazione di ringiovanimento della rosa a disposizione di Morgan?De Sanctis.?Dopo aver ingaggiato quattro calciatori classe 2000, Lovato, Pirola, Valencia e Botheim, l’operatore di mercato ha in mano il centrocampista della Juventus, classe 2001, ed il mancino croato del Lille, classe 1999. Gli acquisti di Ranocchia, elemento dalle spiccate caratteristiche offensive che può giocare sia da mezzala sia da esterno d’attacco, e di Bradaric, laterale a tutta fascia già nel giro della nazionale vice campione del Mondo, potrebbero essere ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 luglio 2022) di Marco?De Martino SALERNO – Lapere prova are per. Altro scatto sul mercato del direttore sportivo granata Morgan?De Sanctis il quale continua nella sua operazione di ringiovanimento della rosa a disposizione di Morgan?De Sanctis.?Dopo aver ingaggiato quattro calciatori classe 2000, Lovato, Pirola, Valencia e Botheim, l’operatore di mercato ha in mano il centrocampista della Juventus, classe 2001, ed il mancino croato del Lille, classe 1999. Gli acquisti di, elemento dalle spiccate caratteristiche offensive che può giocare sia da mezzala sia da esterno d’attacco, e di, laterale a tutta fascia già nel giro della nazionale vice campione del Mondo, potrebbero essere ...

