La Roma vende Zaniolo: tutti gli scenari possibili (Di domenica 10 luglio 2022) Roma - Corre ma non gioca. Nicolò Zaniolo guarda dalla panchina la prima amichevole della Roma, organizzata a porte chiuse nel centro sportivo di Trigoria, alimentando le indiscrezioni su un addio ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 luglio 2022)- Corre ma non gioca. Nicològuarda dalla panchina la prima amichevole della, organizzata a porte chiuse nel centro sportivo di Trigoria, alimentando le indiscrezioni su un addio ...

ROMA - Corre ma non gioca. Nicolò Zaniolo guarda dalla panchina la prima amichevole della Roma, organizzata a porte chiuse nel centro sportivo di Trigoria, alimentando le indiscrezioni su un addio imminente. In realtà non siamo così vicini ai saluti. Però la scelta di non farlo partecipare ...