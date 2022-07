La Rete bibliotecaria bergamasca sbarca su TikTok

(Di domenica 10 luglio 2022) . L’obiettivo è quello di raggiungere anche le fasce più giovani, coinvolgendo i ragazzi e invitandoli alla lettura attraverso video, consigli di lettura, proposte di attività e challenge, le sfide tanto amate dai giovani. La Rbbg investe molto sulla comunicazione con gli utenti e lo fa attraverso numerosi canali, compresi i social. Sono attive da tempo le pagine Facebook e Instagram, entrambe molto seguite ma, per stare al passo con i tempi, ora si è puntato anche su. Molto amato dagli adolescenti e dai giovanissimi, in Italia gli iscritti a questo social sono 5,4 milioni. Aprendo un profilo si possono realizzare brevi videoclip abbinate a musica, effetti sonori e filtri. E la Rbbg per presentarsi ha postato sul proprio profilo, visibile all’indirizzo https://vm..com/ZMNRgD3XY/, un video in bianco e nero che riprende giovani socializzare ...

Pubblicità

forlinotizie.net

Tra i primi frutti del Patto locale per la lettura sottoscritto a marzo 2022 da tutti i Comuni della nostra provincia, ladi Romagna e San Marino arricchisce il catalogo digitale Mlol (Media library on - line) con oltre novemila titoli dell'editore HarperCollins, la casa editrice che vanta tanti noti ...Il progetto, al pari dello scorso anno, è a cura dellaMantovana che ha stanziato i fondi per l'acquisto dei volumi. Il ritiro sarà possibile nei giorni di apertura, a esclusione ... Si arricchisce il catalogo digitale per i lettori della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino Prosegue nella galleria di Elnòs Shopping la presenza dell’installazione “L'arte al centro”. In onore di Maria Callas Visitabile fino al 4 settembre, la struttura di engagement multimediale di natura ...L’Arte al Centro, i laboratori con Abibook e il Punto Biblioteca circondati dalle occasioni d’acquisto: territorio, cultura e creatività nella galleria del centro commerciale ...