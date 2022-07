La prima dell’Atalanta è la fiera del gol | 15-0 alla Rappresentativa Valseriana

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 luglio 2022) Clusone. Sole e nuvole si alternano nel cielo dellaper lasgambatanella stagione 2022/23. Dea impegnata al centro sportivo dell’ASD Città di Clusone contro la, con oltre 2000 tifosi presenti sugli spalti e il festival del gol in campo: sono 15 le reti totali realizzate dai nerazzurri. In luce in particolare Boga, Miranchuk e Malinovskyi a segno con una tripletta. Assenti gli acciaccati Cambiaghi, che si è allenato a parte, e De Roon, fermato da una contrattura, oltre al lungodegente Zappacosta. Musso e Toloi sono rimasti a Zingonia, mentre Pasalic ancora in permesso. Nell’undici titolare debutto per Ederson con Scalvini al suo fianco. Ruggeri stringe la posizione e fa il terzo di sinistra in difesa insieme a Okoli e Palomino davanti a ...