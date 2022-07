La Nuova Zelanda riapre le frontiere ai turisti internazionali (Di domenica 10 luglio 2022) Nelle prime fasi della pandemia, la Nuova Zelanda è stata in grado di ridurre i contagi in modo molto efficace. Grazie anche alla sua posizione isolata, ha infatti avuto un grande successo nell’implementare la strategia “zero Covid”. Oltre a lockdown e restrizioni riguardanti la popolazione neozelandese, le misure implementate dal governo di Jacinda Arden hanno incluso anche una completa chiusura delle frontiere. Per due anni, quindi, non è stato possibile entrare nel Paese né per turisti, né per i cittadini neozelandesi residenti all’estero. Dall’inizio della campagna vaccinale la Nuova Zelanda ha cominciato gradualmente ad allentare le restrizioni, permettendo finalmente il rientro di persone con passaporto neozelandese. Successivamente ha consentito l’accesso anche a visitatori ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 10 luglio 2022) Nelle prime fasi della pandemia, laè stata in grado di ridurre i contagi in modo molto efficace. Grazie anche alla sua posizione isolata, ha infatti avuto un grande successo nell’implementare la strategia “zero Covid”. Oltre a lockdown e restrizioni riguardanti la popolazione neozelandese, le misure implementate dal governo di Jacinda Arden hanno incluso anche una completa chiusura delle. Per due anni, quindi, non è stato possibile entrare nel Paese né per, né per i cittadini neozelandesi residenti all’estero. Dall’inizio della campagna vaccinale laha cominciato gradualmente ad allentare le restrizioni, permettendo finalmente il rientro di persone con passaporto neozelandese. Successivamente ha consentito l’accesso anche a visitatori ...

