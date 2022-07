La nuova Persuasione

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 10 luglio 2022) Devo imparare a sopportare l’idea di essere più felice di quanto io non meriti– Jane Austen Tra i (pochi, purtroppo) romanzi di Jane Austen,è forse quello meno conosciuto e sicuramente meno citato. Da grande ammiratrice della scrittrice inglese, i cui romanzi sono intramontabili e, paradossalmente rispetto al periodo storico in cui sono stati scritti, incredibilmente attuali, ho sempre avuto una pacata ammirazione per questo romanzo. Eppure merita incredibilmente, perché Anne Elliot è meno fragile di quello che sembra. È l’eroina più eroica dei romanzi della Austen. È proprio questo che mi è sempre piaciuto di questa scrittrice: la capacita di essere moderna in qualunque momento storico. su Netflix Perché vi parlo di? Perché il 15 luglio su Netflix uscirà una...