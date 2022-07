La manovra di Travaglio per far fuori Conte: la bomba di Bisignani (Di domenica 10 luglio 2022) Dove vuole arrivare, Giuseppe Conte? Le minacce di crisi di governo sono credibili? Porterà il M5s fuori dall'esecutivo? E poi? Quale futuro? Domande a cui offre una personale e intrigante risposta Luigi Bisignani, l'uomo che sussurra ai potenti. Lo fa nel suo consueto intervento della domenica su Il Tempo, il quotidiano capitolino su cui rivela il piano del presunto avvocato del popolo: "Vuole rifare la sinistra arcobaleno", così come da titolo. Secondo Bisignani, l'operazione sarebbe benedetta da un tris "d'assi" della sinistra, della vecchia guardia: Massimo D'Alema, Goffredo Bettini e Pier Luigi Bersani. Che i tre abbiano da tempo stretti rapporti con Conte non è certo un mistero. La novità, semmai, è che secondo l'uomo che sussurra ai potenti anche Enrico Letta avrebbe lo stesso obiettivo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Dove vuole arrivare, Giuseppe? Le minacce di crisi di governo sono credibili? Porterà il M5sdall'esecutivo? E poi? Quale futuro? Domande a cui offre una personale e intrigante risposta Luigi, l'uomo che sussurra ai potenti. Lo fa nel suo consueto intervento della domenica su Il Tempo, il quotidiano capitolino su cui rivela il piano del presunto avvocato del popolo: "Vuole rifare la sinistra arcobaleno", così come da titolo. Secondo, l'operazione sarebbe benedetta da un tris "d'assi" della sinistra, della vecchia guardia: Massimo D'Alema, Goffredo Bettini e Pier Luigi Bersani. Che i tre abbiano da tempo stretti rapporti connon è certo un mistero. La novità, semmai, è che secondo l'uomo che sussurra ai potenti anche Enrico Letta avrebbe lo stesso obiettivo. ...

