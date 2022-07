La Juventus fa sul serio per Zaniolo: l’offerta alla Roma (Di domenica 10 luglio 2022) La Vecchia Signora non vuole più aspettare. Dopo averlo seguito per molte settimane, pare sia arrivato il momento di centrare il bersaglio: la Juventus è pronta a chiudere per portare a Torino Nicolò Zaniolo. Il ragazzo classe ’99 è stato uno dei profili maggiormente seguiti dalla società bianconera in questa finestra di mercato, e sembra sia arrivata l’ora di definire la trattativa che lo porterebbe a giocare con la Juventus. Il punto della situazione è stato reso noto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. La Juve vuole offrire una cifra intorno ai 50 milioni di euro per il cartellino del centrocampista giallorosso, che nel frattempo non è stato partecipe della prima uscita stagionale della Roma, disputatasi ieri contro il Trastevere. Nicolò Zaniolo Serie ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) La Vecchia Signora non vuole più aspettare. Dopo averlo seguito per molte settimane, pare sia arrivato il momento di centrare il bersaglio: laè pronta a chiudere per portare a Torino Nicolò. Il ragazzo classe ’99 è stato uno dei profili maggiormente seguiti dsocietà bianconera in questa finestra di mercato, e sembra sia arrivata l’ora di definire la trattativa che lo porterebbe a giocare con la. Il punto della situazione è stato reso noto questa mattina dGazzetta dello Sport. La Juve vuole offrire una cifra intorno ai 50 milioni di euro per il cartellino del centrocampista giallorosso, che nel frattempo non è stato partecipe della prima uscita stagionale della, disputatasi ieri contro il Trastevere. NicolòSerie ...

