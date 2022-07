Pubblicità

globalistIT : - VeritaTheWay : @malessandravar1 @davide_bkct Germania che attacca il Giappone, la fine di una grande amicizia - ilPontormo : RT @frank9you: @elevisconti il 25/6/1941 Hitler attacca l'URSS,gli USA entrano in guerra con il Giappone il 7/12/1941,Pearl Harbor,l'11/12/… - frank9you : @elevisconti il 25/6/1941 Hitler attacca l'URSS,gli USA entrano in guerra con il Giappone il 7/12/1941,Pearl Harbor… - frank9you : @Erica55902833 @boni_castellane quanto scritto nel tweet dei '5 minuti prima' è solo una colossale stron*ata,Hitler… -

Globalist.it

Crimini di guerra a ripetizione: la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha duramente criticato il presidente russo Vladimir Putin per il gran numero di bambini vittime della guerra in ...Laè seguita dalla Nuova Zelanda, che ha fornito il 31% dell'importo promesso, e dalla ... Il nemicoe apre il fuoco sui territori ucraini con la stessa intensità di prima. I nostri ... La Germania attacca Putin per il gran numero di bambini uccisi nella guerra in Ucraina La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha duramente criticato la Russia: "L'ultimo bilancio delle vittime civili delle Nazioni Unite, datato 4 luglio, conta 335 bambini morti e 521 feriti" ...Per ministro francese delle Finanze Le Maire Il taglio totale della fornitura di gas russo è l’opzione più probabile, bisogna “prepararsi”. È salito ad almeno 15 il bilancio delle vittime provocate da ...