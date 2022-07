La Francia vince con una goleada, pesante sconfitta all’esordio europeo per l’Italia di Milena Bertolini (Di domenica 10 luglio 2022) La prima partita dell’Italia femminile agli Europei di calcio 2022 non è andata come le giocatrici e tutti i tifosi azzurri speravano. Un debutto amaro per le Azzurre, che hanno incassato una pesante sconfitta contro una Francia dominante. l’Italia ha disputato un primo tempo da dimenticare, con le francesi che hanno approfittato del basso rendimento delle avversarie per segnare un gol dietro l’altro: la Francia ha infatti messo a segno ben 5 reti nei primi 45 minuti di gioco. Al rientro in campo dalla pausa la storia è cambiata, ma le azzurre non sono riuscite nella rimonta: al 77? Martina Piemonte ha segnato il gol della bandiera, ma l’Italia è uscita comuque pesantemente sconfitta. Un ko che serve alle azzurre di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 10 luglio 2022) La prima partita delfemminile agli Europei di calcio 2022 non è andata come le giocatrici e tutti i tifosi azzurri speravano. Un debutto amaro per le Azzurre, che hanno incassato unacontro unadominante.ha disputato un primo tempo da dimenticare, con le francesi che hanno approfittato del basso rendimento delle avversarie per segnare un gol dietro l’altro: laha infatti messo a segno ben 5 reti nei primi 45 minuti di gioco. Al rientro in campo dalla pausa la storia è cambiata, ma le azzurre non sono riuscite nella rimonta: al 77? Martina Piemonte ha segnato il gol della bandiera, maè uscita comuquemente. Un ko che serve alle azzurre di ...

