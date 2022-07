La Ferrari ha una macchina Mondiale: al giro di boa Leclerc ci crede per davvero (Di domenica 10 luglio 2022) Due vittorie nelle prime tre gare poi un guaio dietro l’altro, ma il digiuno si è interrotto: Charles Leclerc torna a vincere. E lo fa in Austria, feudo storico di Red Bull e Verstappen: un segnale chiaro a tutta la concorrenza. La Ferrari per il Mondiale c’è e lo ha dimostrato anche oggi, nell’undicesima gara dell’anno. A metà Mondiale l’olandese ha 38 punti di vantaggio sul monegasco, la Red Bull ne ha 56 sulla Ferrari che nelle ultime tre sta rosicchiando punti dopo punti (a Baku era finita a -80). LA CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI AGGIORNATA CHARLES VS MAX – Per vincere il quinto Gran Premio della sua carriera Leclerc ha dovuto superare per ben tre volte Max, in più ha dovuto soffrire gli ultimi giri per il problema al pedale che lo ha costretto a guidare in maniera diversa, ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Due vittorie nelle prime tre gare poi un guaio dietro l’altro, ma il digiuno si è interrotto: Charlestorna a vincere. E lo fa in Austria, feudo storico di Red Bull e Verstappen: un segnale chiaro a tutta la concorrenza. Laper ilc’è e lo ha dimostrato anche oggi, nell’undicesima gara dell’anno. A metàl’olandese ha 38 punti di vantaggio sul monegasco, la Red Bull ne ha 56 sullache nelle ultime tre sta rosicchiando punti dopo punti (a Baku era finita a -80). LA CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI AGGIORNATA CHARLES VS MAX – Per vincere il quinto Gran Premio della sua carrieraha dovuto superare per ben tre volte Max, in più ha dovuto soffrire gli ultimi giri per il problema al pedale che lo ha costretto a guidare in maniera diversa, ...

