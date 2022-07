La Coppa dell’Europeo femminile | realizzata da un italiano | storia | significato e caratteristiche

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 10 luglio 2022) Sono già iniziati gli Europei femminili di calcio in Inghilterra e sono già arrivate le prime importanti indicazioni. E’ tutto pronto anche per l’esordio dell’Italia, la squadra di Milena Bertolini dovrà vedersela con un osso durissimo come la Francia. Il sogno di ogni Nazionale è quello di alzare la, un trofeo dal grande valore. L’attualedella competizione, del peso di 6,7 kg e alta 60 cm, è statadalla G.D.E. Bertoni di Milano. Il trofeo è stato presentato a Manchester in occasione del sorteggio per la fase finale del 2005, il 19 gennaio di quell’anno. Il logo di UEFA Women’s EURO dell’epoca ha ispirato la forma delladella competizione. Le linee fluide e il movimento dell’icona grafica del logo hanno fornito allo scultorei mezzi visivi per interpretare lo ...